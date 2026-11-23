Un grande villaggio di Natale, da piazza del Carmine alla Fiera. E per Capodanno - ma manca ancora l'ufficialità perché sono in corso le ultime verifiche - il concerto dei Negrita. Il Comune di Cagliari, per le festività in arrivo, schiera insieme ai mercatini, anche uno spettacolo di fontanelle colorate e una pista da pattinaggio.

Il programma è stato presentato oggi dagli assessori alle Attività produttive e alla cultura Carlo Serra e Maria Francesca Chiappe: previste iniziative sino al prossimo 6 gennaio.

“Il Grande Natale di Cagliari - Tutto il Natale. Tutta Cagliari” debutta quest'anno con la sua prima edizione, riunendo sotto un'unica identità i Mercatini tradizionali di piazza Yenne e corso Vittorio Emanuele II, il Villaggio di Natale in piazza del Carmine, la Fiera Natale di viale Diaz e un calendario di appuntamenti diffusi in città. Sono 63 le casette destinate agli espositori, distribuite tra i mercatini del centro storico e il Villaggio di Natale in piazza del Carmine, per un totale di 67 operatori.

Nel dettaglio, saranno 27 le casette in corso Vittorio Emanuele II, con 28 espositori; 11 in piazza Yenne, con altrettanti operatori; 25 in piazza del Carmine, dove troveranno spazio 28 espositori e la Casetta di Babbo Natale. Una delle principali novità dell'edizione 2026 sarà il Villaggio di Natale in piazza del Carmine. Accanto alle 25 casette e ai 28 espositori troverà spazio il Christmas Roller Park, una pista di pattinaggio a rotelle, a basso impatto ambientale, di 15x15 metri.

Ad arricchire ulteriormente la proposta enogastronomica sarà la decima edizione del Cagliari International Wine&Food Festival con 60 cantine e oltre 200 etichette. A completare il percorso natalizio cittadino ci sarà anche la Fiera Natale di viale Diaz.

Il Grande Natale di Cagliari non si esaurirà negli spazi principali. Il progetto punta infatti a coinvolgere anche librerie, luoghi della cultura, attività commerciali e altri spazi cittadini. Previsto un programma di animazione. Elfi, mascotte natalizie, Babbo Natale, il Grinch, la Regina dei Ghiacci e tanti altri personaggi incontreranno bambini e famiglie tra le vie e le piazze della città. Un programma pensato per sorprendere i più piccoli, coinvolgere gli adulti e trasformare anche una semplice passeggiata in un'esperienza natalizia. Piazza Yenne diventerà inoltre un luogo di gioco e sfida con scacchi, backgammon e tavoli a disposizione dei passanti per giocare liberamente.

(Unioneonline)