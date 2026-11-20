Tre giornate di cinema per raccontare la bellezza che nasce dalle fragilità, dalle imperfezioni e dalle esperienze ai margini. Il Lucido Festival torna a Cagliari dal 4 al 6 dicembre con «Strupiaus», un appuntamento dedicato al mondo dei cortometraggi che propone 22 opere tra fiction e documentario, suddivise in 17 lavori in concorso e cinque fuori concorso.

Il titolo richiama una parola del campidanese che nello slang cagliaritano assume un significato particolare. Se letteralmente indica qualcosa di storpio, ferito o stravolto, nel linguaggio quotidiano diventa invece sinonimo di qualcosa di bello, originale e affascinante. Una contraddizione solo apparente, che rappresenta il filo conduttore della manifestazione: trasformare la fragilità in una forma di bellezza e guardare oltre le imperfezioni.



Il programma si aprirà venerdì 4 dicembre alle 19 con la prima selezione di otto cortometraggi in concorso. Tra i titoli proposti figurano *Il buio non esiste* di Alessio Coccia, il documentario *Radici Invisibili – Nell'ombra dei femminicidi* di Stefania Cugia, *Io sono le altre* di Cecilia Mariani, *In the morning* di Daniela Lucato, *Guardare Oltre* di Marco Spanu, *Perdite* di Sabrina Coppola, *Eraserself* di Giacomo Pedrotti e *L'organo del futuro* di Vincenzo Fortunato, vietato ai minori di 16 anni.



Sabato 5 dicembre, sempre dalle 19, spazio alla seconda parte del concorso con nove opere: *Pareidolia – Lo specchio dei volti di pietra* di Elisa Meloni, *We Are the People* di Pietro Borgogno, *Frarìa* di Alberto Diana, *Caro Fratello* di Simone Paderi, *Mercurio Retrogrado* del collettivo Bastarde Gloriose, *Io Non Dimentico* di Antonello Murgia, *Limbo* di Lidia Riccardi, *Prove tecniche di Empatia* di Jacopo Cullin e *Falamous* di Paolo Lubinu.



La giornata conclusiva di domenica 6 dicembre comincerà alle 17.30 con i cinque cortometraggi fuori concorso: *Mini Life* di Tiziana Troja, *La Digestione di Dio* di Virginia Carrara, *Black Expression* di Daniele Maggioni, *Polvere* di Paolo Carboni e *Molto su mia madre, qualcosa su mio babbo e Raffaella Carrà* di Antonello Murgia. Dalle 19 spazio alle premiazioni.



Ogni proiezione sarà preceduta da una breve presentazione di cinque minuti, per favorire il dialogo tra autori e spettatori. A valutare i film sarà una giuria multidisciplinare composta da registi, professionisti dell'audiovisivo, una psichiatra del Centro di Salute Mentale e una disability manager. Tra i componenti figurano Maria Grazia Perria, PJ Gambioli, Mattia Berto, Beatrice Baldacci, Roberto Piffer, Manuela Ciosci e Raffaella Ruiu.



Diversi i riconoscimenti in palio. La giuria tecnica assegnerà il premio Best Short Film – Strupiaus, del valore di 2mila euro, oltre ai riconoscimenti per fotografia, colonna sonora originale, miglior attrice e miglior attore. Previsti anche il premio della giuria DeAS, quello della giuria giovani e possibili menzioni speciali.



Tre giorni di proiezioni e incontri per ribadire la filosofia del festival: raccontare storie che trovano proprio nelle ferite, nelle diversità e nelle imperfezioni una possibilità di espressione e bellezza.