Le buste sono state aperte, la gara ha un vincitore e per la festa sul palco principale di piazza Yenne comincia a circolare un nome: quello dei Negrita. Sarebbe la band toscana guidata da Pau la protagonista del concerto di San Silvestro. Un’indiscrezione, per il momento, che arriva dopo la conclusione della selezione che ha visto prevalere Vox Day, la società che due anni fa aveva portato nel capoluogo Stewart Copeland, storico batterista dei Police. Il nome dei Negrita, però, non ha ancora il sigillo dell’ufficialità. Per quello bisognerà attendere che il Comune completi le verifiche tecniche e arrivi alla firma del contratto con la società. Soltanto allora l’aggiudicazione potrà essere formalizzata.

Le piazze

Piazza Yenne sarà anche quest’anno il momento centrale del Capodanno diffuso, con quattro piazze. Al Bastione di Santa Croce, negli spazi del Libarium, si ballerà sulle note della musica revival degli anni Ottanta e Novanta. Piazza Garibaldi sarà dedicata alla musica elettronica, mentre piazza San Cosimo offrirà spazio agli artisti sardi.

Mauro Madeddu