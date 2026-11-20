Un inaspettato ritorno in territorio isolano, accolto da due note realtà locali in un tempio della musica alternativa: è così che per l'ultima data del tour 2026 riapprodano a Cagliari i torinesi Madbeat, in scena questo sabato sul palco del Fabrik di Cagliari, in via Mameli 216. Porte aperte dalle 21, con il repertorio punk rock di Fix e soci – comprendente i vecchi classici e le ultime chicche – che viene preceduto sul palco dalle band sarde Inarrestabili e Roman Krays.

Muovendo i primi passi nel 2013, tra la provincia di Cuneo e quella di Torino, i Madbeat vivono inizialmente un periodo di stallo accompagnato da numerosi cambi di formazione, prima della ripartenza in quinta del 2019: da allora il gruppo ha pubblicato l'esplosiva miscela punk, hardcore e melodica di "Luci Rosse" e il più recente "La Ballata dei Bicchieri Vuoti" (2023), lavoro che volge lo sguardo alle storie di reietti, ribelli e tutti quei "disadattati" che rifiutano di omologarsi.

A condividere il palco con gli ospiti dal Piemonte sono innanzitutto i calangianesi Inarrestabili, formati nel 2005 e giunti oggi ai vent'anni di attività, celebrati con il tour "Per chi ci ama, per chi ci odia" che li ha portati anche in nord Italia e Spagna – dove risiede una parte importante della loro fanbase – e i quartuccesi Roman Krays, quintetto nato nel 2019 e in bilico tra alternative e punk, con un sound aggressivo e insieme melodico testimoniato dall'esordio "Quanto Costa Sognare" (2024). L'occasione, indirizzata a tutti gli appassionati del genere, viene organizzata da Branco Empire e Rockerstage.