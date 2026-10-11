Ricorso elettorale a Viddalba dove nelle recenti amministrative è stato eletto sindaco Andrea Soggia. A seguito del ricorso presentato dal candidato alla carica di sindaco Maurizio Satta e dai candidati Pigliaru, Pischedda e Ledda, in rappresentanza del gruppo “Uniti Oggi costruiamo il domani”, assistiti dalle avvocatesse Irene Madeddu e Manuela Gagliega del Foro di Cagliari, il Tribunale amministrativo regionale ha disposto la verificazione delle schede elettorali relative alle ultime elezioni amministrative del Comune di Viddalba.

Una decisione che interviene su un risultato elettorale definito da uno scarto di appena tre voti e che consentirà di svolgere, nelle sedi competenti, i passaggi di approfondimento in riferimento alle censure sollevate dal ricorso.

«Abbiamo scelto di rivolgerci alla giustizia amministrativa con un unico obiettivo: garantire la massima trasparenza e la piena certezza del dato elettorale. Quando a determinare l'esito di una consultazione sono soltanto tre voti, la verifica istituzionale è un atto di rispetto verso tutta la cittadinanza e verso la stessa macchina amministrativa», dichiara Maurizio Satta.

Il candidato interviene anche sul clima che ha accompagnato la presentazione del ricorso.

«In questi mesi non sono mancate considerazioni poco rispettose nei confronti della nostra decisione. Rivolgersi agli organi competenti per una verifica formale non significa contestare nessuno, ma esercitare uno strumento di garanzia previsto dalla legge a tutela di tutti».

Satta, a nome del gruppo, infine ribadisce la volontà di attendere con serenità l'esito delle verifiche.

«Rispettiamo il lavoro delle istituzioni e attendiamo con fiducia gli sviluppi del procedimento. Ciò che conta è dare una risposta chiara ed oggettiva al voto espresso dalla comunità di Viddalba. È questo il principio che ha guidato la nostra scelta fin dall'inizio».

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