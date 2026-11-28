Il suicidio di Gianni De Gennaro è cronaca di una settimana fa. Resterà sui giornali e nei tg per i prossimi giorni e, presumibilmente, nel tempo a venire sarà storia da capire in tutta la sua portata, nel suo significato. Lunedì sarà il giorno dei funerali, ieri era ancora quello dei commenti, dei primi tentativi di analisi. Con una corrente di opinione che guarda con severità all’inchiesta aperta e coltivata su De Gennaro a Caltanissetta, dai pm che indagano sui depistaggi attorno alla strage di via D’Amelio, e un’altra, non necessariamente in contrapposizione alla prima, che si concentra sull’incongruenza fra la figura dell’ex capo della polizia e l’eventualità di un suo coinvolgimento in un ostacolo alla giustizia e a favore della mafia. Ieri tra i primi spiccava Edmondo Bruti Liberati, già procuratore capo a Milano e a lungo volto simbolo della corrente di Magistratura democratica, che in un’intervista al Corriere della Sera parlava di un’attività inquirente inammissibile. Tra i secondi c’era Claudio Martelli, che su La Stampa definiva «accuse senza capo né coda» quelle mosse a De Gennaro, dicendosi «sfinito dall’archeologia giudiziaria» e da un passato che non passa.

In un lembo significativo di quel passato, per l’esattezza dal 2 febbraio 1991 al 10 febbraio 1993, Martelli fu ministro della Giustizia, mentre a Palazzo Chigi sedevano prima Giulio Andreotti e poi Giuliano Amato. Il fiore all’occhiello più vistoso di quei suoi giorni da guardasigilli è l’aver chiamato con sé al ministero, come direttore generale degli Affari Penali, Giovanni Falcone. La cui stima e amicizia, lo abbiamo letto tante volte in questi giorni, furono per De Gennaro una benemerenza a 24 carati.

Oggi alle 18 Claudio Martelli sarà al Palazzetto dello Sport di Morgongiori per la terza edizione del Premio Monte Arci – “Suoni, Saperi e Sapori del Parco e dell’Ossidiana” – in un parterre, quello dei “Saperi”, che annovera Antonello Angioni, Andrea Delogu, Gianfranco Matteoli, Paolo Mieli, Franco Siddi, Beniamino Zuncheddu e Mauro Trogu. Persone e percorsi diversi. Alcuni con l’amministrazione della giustizia non hanno e non hanno avuto a che fare, altri ne sono testimoni diretti, attori oppure osservatori, come Zuncheddu, Trogu e Mieli. O ne sono stati ministri, appunto, come Martelli.

Lei ha usato una parola forte per indicare l’atteggiamento di Gianni De Gennaro verso l’inchiesta che lo riguardava: disprezzo.

«Per la verità ho adoperato anche qualche altro sostantivo. Disprezzo, sì, ma anche disgusto. E forse aggiungerei anche disperazione, o sfinimento, per essere sottoposto da tre anni a un’indagine per favoreggiamento della mafia. Suona quasi come una ritorsione, oppure una beffa, per chi ha indagato sulla mafia e l’ha combattuta per tutta la vita (aggiungerei con ottimi risultati) e non meritava questo trattamento».

Però “disprezzo” colpisce. Forse perché evoca l’atteggiamento di un samurai, più che di un poliziotto.

«L’accostamento non mi dispiace. Non lo trovo fuori posto, in effetti».

Sull’inchiesta a carico di De Gennaro lei mette in guardia dalla “archeologia giudiziaria”. Ma aprire un fascicolo non è una scelta, esiste l’obbligatorietà dell’azione penale.

«L’azione penale è obbligatoria, certo. Poi naturalmente dipende dalle forme in cui viene esercitata. Un conto è indagare, un altro è chiedere l’arresto: vedo che oggi anche un magistrato di chiara fama come Edmondo Bruti Liberati contesta questo modo di procedere. Come si fa ad accusare di favoreggiamento De Gennaro, e come si fa a chiederne l’arresto?».

Anche Violante ha avuto parole severe. Qualcuno dirà che la cosiddetta sinistra giudiziaria sta cambiando atteggiamento.

«Non credo che Bruti Liberati abbia cambiato atteggiamento, mi pare anzi che sia stato coerente. Fra l’altro la sua intervista contiene anche una critica a De Gennaro, quando parla di “macchia del G8 di Genova”. Una critica che peraltro era già nelle parole di De Gennaro, quando nella sua lettera riconosce di aver compiuto “errori imperdonabili”, riferendosi proprio a quanto avvenne al G8, con le violenze perpetrate contro i giovani manifestanti».

Da ministro della Giustizia, lei oggi manderebbe gli ispettori alla procura di Caltanissetta?

«Non lo so, francamente è un problema che non mi sono posto. Ma tenga conto che inviare gli ispettori non costituisce di per sé una condanna, che d’altra parte il ministro non potrebbe infliggere. È un accertamento per conoscere il modo di procedere degli uffici del pubblico ministero».

Torniamo all’archeologia giudiziaria. Sarebbe facile obiettarle che lei continua a indagare il caso Moro, e a divulgarlo. Ci sono misteri da approfondire e altri da tralasciare?

«Ma neanche per sogno. Quella di “archeologia giudiziaria” è una definizione preoccupata dell’attività di una procura: io sono un autore, un libero pensatore. E un libero pensatore può indagare anche sulla morte di Giulio Cesare».

Quindi il depistaggio sulla strage di via D’Amelio va indagato storicamente ma non giudiziariamente.

«Senta, quattro processi ci sono già stati. Probabilmente inquinati, o almeno i primi lo erano, dal falso pentito Scarantino. Fra l’altro parliamo degli stessi uffici e degli stessi tribunali: capirei se ci fossero altri inquirenti e altri giudicanti, ma altrimenti diventa un’ossessione senza la garanzia di una maggiore obiettività».

Ci sono degli ex premier e degli ex potenti che De Gennaro chiama a testimoni del proprio disinteresse personale. Ma non parlano.

«Dipende da quali sono i personaggi a cui ci riferiamo. Giuliano Amato ha già risposto. Letta anche, sia pure in modo più riservato e limitandosi a esprimere “massimo rispetto per la tragedia umana”. E questo dispiace un po’, dato che questa richiesta arriva da una persona che si è sentita tradita e in fondo chiedeva soltanto di confermare che non ha mai chiesto nulla a nessuno. Un po’ più sorprendente Prodi, che ha letto tutto ma non vuole commentare. Dispiace. In fondo era chiamato a testimoniare, non a giudicare».

C’è un insegnamento che si può trarre da questa morte?

«Diversi, direi. Dal punto di vista giudiziario il principale è proprio quello richiamato molto puntualmente da Bruti Liberati: serve attenzione quando si lanciano accuse roventi di favoreggiamento alla mafia contro chi la mafia l’ha indiscutibilmente combattuta per tutta la vita. E poi un insegnamento più generale: i processi vanno fatti in grazia di dio. La procura di Caltanissetta non ha nulla da dire sul fatto che i predecessori di De Luca, da Tinebra in poi, si sono bevuti le frottole e il vero depistaggio, quello ordito dal questore La Barbera? Mi sembra questo il punto principale, non infangare De Gennaro».

Forse l’attività di De Luca serve anche a recuperare rispetto a quella di chi lo ha preceduto a Caltanissetta.

«Francamente non so se sia questo l’intento. Comunque l’attività giudiziaria non serve a regolare i conti bensì ad accertare delle responsabilità. Me lo lasci ribadire: attenzione, il compito dei giudici non è cercare la “Verità” con la v maiuscola, ma accertare delle responsabilità, che è una cosa un po’ diversa. La verità lasciamola agli storici. E al Padreterno».

Lei ha avuto conoscenza diretta dei rapporti fra Falcone e De Gennaro?

«Sì, e posso dirle che da parte di Falcone nei confronti di De Gennaro c’erano piena fiducia e piena condivisione. Il maxiprocesso lo ha fatto Falcone, ma senza De Gennaro non avrebbe potuto disporre di tante prove, del contributo di Buscetta, di Mannoia, dello stesso Contorno».

Quel Contorno che secondo un’ipotesi sarebbe stato rimandato in Sicilia per fare piazza pulita dei corleonesi.

«Su questo punto io ho cercato non dico di fare un’indagine, ma di informarmi meglio: non risulta da nessuna carta o atto giudiziario che Contorno abbia compiuto omicidi in questo periodo. Non ci sono stati gli omicidi, non ci sono stati processi, non ci sono state le condanne. Direbbero i magistrati: il fatto non sussiste».