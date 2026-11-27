C hi chiama piccone, un piccone dovrebbe essere costretto ad usarlo. Il presidente Francesco Cossiga non si faceva pregare tant’è che a picconate è andato fin sotto le fondamenta della prima repubblica, corrosa dalla corruzione. Le parole sono sassi, feriscono le coscienze e la storia di un popolo. Affidarsi al termine “squadrismo” senza meditare è provocazione senza vocazione, magari solo per acchiappare qualche like in più sui social. Manganelli e olio di ricino: una triste storia. Chi oggi tenta di introdurre nel codice penale il reato di “squadrismo eversivo di piazza” o è un innamorato del fez nero oppure non sa quel che dice e non ha rimosso il rimorso. Non era proprio il caso di squadrare lo squadrismo per inquadrare i pischelli in un “decreto cortei” che aggiunge reati e pene ai ragazzi e chiede ai genitori “distratti” il risarcimento dei danni. Si dice che sia in rampa di lancio parlamentare la proposta di sospendere le borse di studio e i benefici agli studenti anche se solo indagati e di segnare chi compie violenze nei cortei con la vernice: indelebile? La storia insegna che gli eccessi non pagano. Un Paese dove molti parlano dei giovani e pochi parlano ai giovani non sarà mai un Paese che appaga i giovani.