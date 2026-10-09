La fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood sarà pubblica. Lo ha annunciato il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth.

Nidal Hasan «affronterà un plotone d'esecuzione composto da soldati, com'è giusto che sia, e faremo in modo che la gente possa assistervi, che sia pubblica perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose», ha messo in evidenza il capo del Pentagono.

Da 90 anni negli Stati Uniti non viene eseguita l’esecuzione pubblica di una condanna a morte. Non è chiaro se Hegseth si riferisse alla presenza di pubblico o se sarà trasmessa in sui social o in tv. Ma i media americani hanno riportato che l’uccisione tramite plotone d’esecuzione sarà trasmessa in streaming ai primi di dicembre.

La strage di Fort Hood risale al 5 novembre 2009, quando Hasan – ex maggiore dell'esercito americano - aprì il fuoco all'interno di una base militare uccidendo 13 persone, tra cui 12 soldati, e ferendone altre 32.

(Unioneonline)

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