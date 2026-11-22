«Il cancro ti cambia davvero. Cambia il tuo corpo, ti trasforma fisicamente; ma c'è un aspetto molto, molto più profondo in ciò che una diagnosi di cancro provoca in te».

A parlare è la principessa Kate Middleton, in un documentario di prossima uscita intitolato “Heal”, che raccoglie le sue riflessioni personali sulla malattia e sul suo percorso di guarigione, che sarà trasmesso dalla Bbc e di cui l'emittente ha pubblicato alcune anticipazioni.

«La guarigione è un viaggio», afferma la principessa di Galles nel film estremamente intimo che andrà in onda su Bbc One il 29 novembre e che include immagini inedite che la ritraggono mentre affronta la “Three Peaks Challenge” all'inizio di quest'anno, un'impresa che ha comportato la scalata delle vette più alte di Inghilterra, Scozia e Galles nell'arco di una sola giornata.

«È evidente che non siamo fatti per affrontare le sfide della vita da soli», dice Kate fuori campo, mentre scorrono immagini di altri pazienti oncologici e della principessa che abbraccia i suoi familiari, tra cui suo marito William.

«Spesso è proprio attraverso il dolore che ci rendiamo conto dell'esistenza di una bellezza più grande, che si cela oltre di esso», osserva la principessa.

Catherine non ha mai reso noto il tipo di cancro che ha dovuto affrontare, ma nel marzo 2024 ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di tumore e di essersi sottoposta a chemioterapia. Nel gennaio 2025 ha annunciato di essere in remissione, avviando nei mesi successivi un graduale ritorno agli impegni istituzionali.

Il documentario, presentato da Kirsty Young, si preannuncia come il resoconto più completo e personale di questo percorso, offrendo una prospettiva diretta della principessa sull'impatto della malattia e su come lei stessa abbia affrontato il proprio processo di guarigione. Da allora è tornata a occuparsi delle sue attività benefiche e, all'inizio di questa settimana, si è recata in India insieme al principe William per la cerimonia dell'Earthshot Prize: si è trattato del loro primo viaggio all'estero per impegni ufficiali dopo le cure.