«Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Vladimir Putin, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1.000.000 di tonnellate subito dopo».

Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che «inoltre, in base alla capacità delle loro raffinerie, la Russia consegnerà, in tempi brevi, ulteriori 3.000.000 di tonnellate di gasolio».

Contestualmente, la Casa Bianca ha sospeso le sanzioni sul diesel russo, ha annunciato il Tesoro Usa: «Oggi, su disposizione del Presidente Trump, l'Office of Foreign Assets Control (Ofac) sta emettendo con effetto immediato una licenza generale temporanea per consentire la fornitura di diesel russo al mercato globale», si legge nel comunicato.

Con questo accordo, ha sottolineato Trump, «i prezzi del gasolio per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record. Garantire prezzi più bassi per gli americani, in particolare per i nostri grandi agricoltori, allevatori e autotrasportatori, è la mia priorità assoluta. Si tratta di un annuncio di enorme importanza. Va inoltre chiarito che l'Iran non otterrà armi nucleari».

(Unioneonline)

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