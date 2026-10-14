I militanti Houthi stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina: un progresso tecnologico che accrescerebbe la minaccia del gruppo sostenuto dall'Iran.

Gli Houthi hanno fatto arrivare da un fornitore cinese una serie di componenti necessari per realizzare la versione di una delle armi più potenti dell'Iran: il missile a guida di precisione Kheibar Shekan. È quanto emerge dal rapporto di Conflict Armament Research, organizzazione che opera nelle zone di conflitto e documenta uso delle armi e catene di

approvvigionamento.

L’arma in mano agli Houthi avrebbe una gittata di circa 1.200 miglia (circa 1.900 km), rendendo così l'intera Arabia Saudita e Israele potenziali bersagli.

L'Iran ha utilizzato il Kheibar Shekan, arma di precisione mobile ed economica, presentata per la prima volta a Teheran nel 2022 contro basi americane ottenendo un certo successo durante le ostilità con gli Stati Uniti della scorsa primavera.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata