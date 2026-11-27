«In operazioni come quella in Libia l’Ucraina non agisce mai senza coordinamento con i propri partner». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista alla Bbc rispondendo a una domanda sull’attacco sferrato da Kiev a due navi russe nel porto di Bengasi.

Un raid che ha innescato preoccupazione in Italia, vista la vicinanza dell’obiettivo, con l’opposizione aveva chiesto al Governo Meloni di chiarire se l'esecutivo fosse a conoscenza o meno delle intenzioni di Kiev di colpire Mosca nel Mediterraneo.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in Parlamento, ha ribadito di no e ora, replicando alle parole di Zelensky, afferma: «Non c'è mai stato alcun coordinamento con l'Ucraina su questa specifica operazione e gli alleati non erano informati di quello che gli ucraini stavano facendo in Libia, quindi non è vero quello che ha detto Zelensky». «È chiaro – ha aggiunto Tajani - che l'Italia non vuole che la guerra venga estesa ad altri territori e che il conflitto coinvolga ulteriormente il Mediterraneo». Ieri anche la premier Giorgia Meloni aveva sottolineato che simili attacchi rischiano di estendere il conflitto al Mediterraneo, una prospettiva, definita «inaccettabile».

Dopo la nuova smentita di Tajani sul «coordinamento» del raid, l’opposizione è però tornata a incalzare l’Esecutivo: «Chi mente, il governo Meloni o Zelensky? Il presidente ucraino dichiara alla BBC che l'Ucraina non agisce mai senza coordinarsi con i partner. Il ministro Tajani gli risponde che nessuno in Italia sapeva nulla. Delle due l'una: o il governo era informato e oggi non dice la verità, oppure un'operazione militare si è svolta nel Mediterraneo, davanti alle coste libiche, senza che l'Italia ne sapesse niente. In entrambi i casi è un fatto gravissimo», il commento di Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

Incalza anche Matteo Renzi (Iv): «Ciò che abbiamo denunciato ieri in Senato è drammaticamente sottovalutato ed è molto importante per il futuro del nostro Paese. Oggi dopo le dichiarazioni di Zelensky e Tajani sappiamo che uno dei due mente. Sta mentendo Zelensky o sta mentendo Tajani? È una cosa gravissima».

(Unioneonline)