I venti di guerra tornano a soffiare sull’Europa. E nel Regno Unito il ministro della Difesa, Wes Streeting, ha fatto inviare una lettera a ben 100.000 riservisti, ex militari soggetti a richiamo in caso di emergenze, sollecitati a tenersi pronti a fronteggiare un orizzonte di "minacce rafforzate", fra conflitti e crisi geopolitiche internazionali. Si tratta di un'iniziativa senza precedenti dall'epoca della Guerra Fredda.

Il testo, anticipato dal Telegraph prima di essere confermato dal ministro, non elenca i potenziali attori ostili. Ma è evidente il riferimento alla Russia di Vladimir Putin, additata giusto pochi giorni fa - in un'ennesima allerta firmata dal governo e dai servizi segreti interni dell'MI5 - come ipotetica fonte di attacchi e sabotaggi contro aziende militari britanniche impegnate a fornire armi e attrezzature all'Ucraina, sullo sfondo del sostegno assicurato in prima linea da Londra a Kiev nella guerra contro Mosca.

La lettera, co-firmata dai comandanti dell'Esercito di Sua Maestà, della Royal Navy e della Raf, chiede ai destinatari di aggiornare i recapiti, indicare competenze e lavoro attuali e offrirsi volontari per addestramenti ed esercitazioni come la Steadfast Defender della Nato: in programma all'inizio del 2027.

«E' una precauzione sensata e necessaria se, Dio ci scampi, questo Paese si ritrovasse in guerra», ha dichiarato più tardi alla Bbc il titolare della Difesa della compagine laburista di Andy Burnham. «Operiamo in un contesto di minaccia accresciuta», ha argomentato, aggiungendo - nel tentativo di sdrammatizzare l'impatto mediatico della notizia - che «la gente dovrebbe sentirsi rassicurata anziché allarmata». «Vogliamo che la nazione sia vigile, non in allarme», ha insistito. «Le lettere non preannunciano una mobilitazione», si è affrettato poi a puntualizzare Calvin Bailey, sottosegretario responsabile del dossier dei Veterani.

Resta tuttavia, nella retorica dei giornali, il richiamo a un messaggio interpretato dai più come ammonimento a "prepararsi alla guerra". Almeno sulla carta. Tanto più che lo stesso Streeting non ha esitato a lanciarsi al contempo in un elogio dello "spirito patriottico" attribuito al principe Harry, secondogenito di re Carlo III e unico reale della sua generazione ad esser stato inviato in passato su un fronte di guerra vero (quello dell'Afghanistan), che giorni fa s'era detto pronto a indossare di nuovo la divisa dinanzi alla "minaccia russa": arrivando a definirlo "un'autentica risorsa per il nostro Paese".