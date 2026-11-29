La Spagna va al voto, con una partita che vale molto più della Moncloa. Seggi aperti oggi, domenica 29 novembre, dalle 9 alle 20: sono 38,7 milioni gli elettori chiamati a scegliere il nuovo Parlamento, tra cui 1,6 di giovani al debutto nelle urne: un bacino cruciale, insieme alle donne e agli indecisi - stimati un 13% - corteggiati fino all'ultimo voto in una campagna giocata sull'emotività e la polarizzazione.

Pedro Sanchez cerca il quarto mandato alla guida del governo, determinato a fermare l'avanzata della destra e dell'estrema destra. Alberto Nunez Feijoo, leader del Partito popolare, favorito nei sondaggi, punta a conquistare la Moncloa, dopo la vittoria di Pirro del 2023, insufficiente per garantirgli la guida dell'esecutivo. Ma, a differenza di tre anni fa, non rifugge la coalizione con Vox, il partito di Santiago Abascal, che aspira a raddoppiare i consensi ed è pronto a presentargli il conto, se avrà la chiave della governabilità, come indicano quasi tutti i rilevamenti. In gioco, un passaggio storico: il ritorno dell'estrema destra al governo per la prima volta dalla fine della dittatura di Franco.

Il premier socialista arriva alle urne dopo una legislatura tormentata e mai legittimata dagli avversari, per il peccato originale dell'amnistia concessa agli indipendentisti catalani, in cambio dell'investitura. Poi sono venute le accuse di corruzione, che non hanno risparmiato la sua cerchia familiare, la crisi migratoria di Ceuta, le polemiche sulla gestione dei flussi ripresi alle Canarie e due gravi incidenti ferroviari in nove mesi, l'ultimo, a fine ottobre, costato la vita a 69 persone.

Una sequenza che Pp e Vox hanno trasformato in un nuovo referendum sul 'sanchismo'. Cinque i temi che hanno dominato la campagna: emergenza abitativa, costo della vita, immigrazione, corruzione e sicurezza ferroviaria. Proprio la casa aveva innescato la crisi, dopo il fallimento in Parlamento del pacchetto d'emergenza del governo contro il caro affitti e gli sfratti, bocciato da Pp, Vox e Junts, che ha spinto Sanchez ad anticipare le elezioni. Il premier ha rilanciato, approvando con gli alleati alla sinistra del Psoe una raffica di misure sociali, a Camere sciolte: dall'aumento delle pensioni e dei salari dei dipendenti pubblici al taglio dell'Irpef per gli autonomi, all'ampliamento dei congedi familiari.

«Il mio governo non è stato perfetto. Ho commesso errori», ha ammesso, rivendicando tuttavia l'azione «nella direzione giusta» e contrapponendo due modelli di Paese: la «diga rossa» alla «marea nera» in arrivo. «Siamo chiamati a fare la storia. E la storia non arriva da sola: siamo noi a doverle dare una spinta», ha esortato alla Caja Magica, chiudendo la campagna elettorale con un bacio alla moglie Begona Gomez.

Il leader popolare Feijoo ha promesso «verità, decenza e buona gestione», assicurando: «Questa volta sì che ce la faremo non solo a vincere, ma a governare». Contendendo ad Abascal la linea dura sull'immigrazione, ha visitato sei volte Ceuta, l'exclave in Marocco. Perfino nella giornata di 'riflessione' e silenzio elettorale, alla vigilia del voto, rompendo una consolidata consuetudine.

Gli ultimi sondaggi pubblici indicano un Pp stabile, ma eroso da Vox in ascesa, che ha agitato i temi della 'remigrazione' e della priorità nazionale degli spagnoli nell'accesso a case e servizi. Abascal ha fatto appello al popolo di destra a «votare con coraggio» per cacciare Sanchez dalla Moncloa. Ma i tagli da 112 miliardi della spesa pubblica - l'equivalente della metà del bilancio annuale - promessi da Vox in stile motosega di Milei hanno spaventato molti e rischiano di frenarne la corsa. Insieme al negazionismo di Abascal della violenza di genere, evidente nella mancata condanna esplicita nel duello televisivo dei quattro candidati, sollecitata dalla leader del Frente Amplio, Ada Colau. Nel dibattito, uno 'scivolone' che potrebbe alienare parte del voto femminile anche a Feijoo, che con l'indice al naso ha intimato alla candidata della sinistra alternativa «Lei, zittina!», attirandosi le critiche di "machismo".

«Non soltanto non staremo zittine, domenica vinceremo», la replica di Colau, che ha rilanciato la difesa dei diritti delle donne e dello Stato sociale. Ed è sulla mobilitazione femminile, che il premier spera nella remontada, in ticket con il Frente Amplio e sostenuto dalle stesse otto forze che gli hanno dato la fiducia 3 anni fa. Ma magari, questa volta, senza il concorso di Junts.

(Unioneonline)