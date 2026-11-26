Si valuta un eventuale innalzamento delle misure di sicurezza per i duecento militari italiani impegnati nella missione Miasit, che operano in Libia tra Tripoli e Misurata, a seguito del duplice attacco ucraino a Bengasi dello scorso 22 novembre. Lo si apprende da fonti militari.

Ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto ha convocato l'addetto militare ucraino, giunto assieme all'ambasciatore Ihor Brusylo.

Matteo Salvini, intanto, a margine dell’assemblea dell’Anci a Verona, sferra un duro attacco al presidente ucraino: «Zelensky non si deve permettere di portare la guerra sulla porta di casa nostra, perché il Mediterraneo è casa nostra, è il cuore dell'Europa, la Libia è vicina a casa nostra, a poche centinaia di chilometri da casa nostra».

«Andare a bombardare navi ormeggiate nei porti libici di fronte all'Italia è una cosa poco intelligente, poco costruttiva che non avvicina la pace da parte di un Paese che stiamo sostenendo economicamente, umanitariamente e militarmente - ha aggiunto Salvini -. Che quelle armi le usi per difendere la popolazione e non per affondare navi nel Mediterraneo».

Anche Giorgia Meloni evidenzia la necessità che la guerra non si allarghi al Mediterraneo: «Su questo – ha detto la premier – dobbiamo essere molto chiari con i nostri amici ucraini e dobbiamo essere chiari anche con i nostri partner. Penso che dobbiamo anche fare del nostro meglio per continuare ad aiutare l'Ucraina a difendersi».

(Unioneonline)