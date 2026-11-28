A rriviamo deliberatamente ultimi. Ultimi a commentare la progressista invenzione dell’Albero del dono. Da domani un grande abete, battezzato dal sindaco Sala con la suddetta locuzione, fronteggerà la Madonnina che svetta sulla guglia più alta del Duomo di Milano. Abbiamo atteso, prima di dire la nostra, che si esprimessero in merito le teste d’uovo della sinistra. Dopo cinque giorni dall’annuncio dell’invenzione linguistica da quel versante politico silenzio assoluto. Che non si sa come interpretare: se come assenso o come rigetto. Posto che almeno da quelle parti abbiano capito che cosa significhi Albero del dono. È un albero che produce doni come l’albero del pane produce frutti dal sapore di pane? O produce doni che il primo cittadino elargisce a chi non ne riceve in occasione del Natale? Scusateci, la parolaccia impronunciabile ci è sfuggita. La stupidata del sindaco meneghino svela un’ignominiosa resa; stiamo assecondando le pretese di chi sta erodendo sistematicamente le fondamenta cristiane della nostra civiltà. Allo scopo le schiere dell’avanguardia danno il loro consenso e un concreto contributo: per interessi di bottega elettorale stanno stravolgendo tradizioni, memorie e riti. Signor Sala, cambi nome e posto a quell’albero lì. Lo sistemi non davanti a una chiesa, ma in una zona commerciale. E, da vero progressista, lo chiami Albero Woke.