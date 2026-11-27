Il Costa Rica ha respinto Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati. I servizi di immigrazione hanno giustificato la decisione citando un'"allerta internazionale" a suo carico, legata a "connessioni con atti terroristici".

Albanese, che da tempo accusa Israele di genocidio e altri crimini di guerra nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, era arrivata ieri all'aeroporto di San José per ricevere, oggi, un dottorato honoris causa dall'Università del Costa Rica. «Francesca Albanese è oggetto di un'allerta internazionale a causa di legami con atti terroristici», ha dichiarato in un video pubblicato sui social network Omer Badilla, capo della Direzione generale per la migrazione e gli stranieri, ente che fa capo al Ministero dell'Interno. "Spero che questo serva a dissipare ogni dubbio e a far comprendere il profilo di questa signora in relazione alla sicurezza nazionale», ha aggiunto. «E' una vergogna» ha reagito Albanese su X, dall'aeroporto. «Conosci il vero volto di una autorità - ha sottolineato - nel momento in cui gli dai fastidio o superi i suoi limiti», L'ambasciatore israeliano all'Onu, Danny Danon, ha elogiato il Costa Rica per il provvedimento.

«Coloro che sfruttano il proprio mandato Onu per diffondere una propaganda ignobile e legittimare organizzazioni terroristiche devono risponderne», ha scritto su X. Albanese, di nazionalità italiana, è una relatrice indipendente nominata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Nel formulare analisi o opinioni, però, non rappresenta l'organizzazione stessa. È oggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti in relazione alle sue critiche sul trattamento riservato ai palestinesi da parte di Israele, e figura in una lista nera internazionale che le impedisce di utilizzare carte di credito statunitensi o di effettuare numerose operazioni bancarie. La presidente del Costa Rica, Laura Fernández, è una stretta alleata del presidente statunitense Donald Trump. Dal suo insediamento lo scorso maggio ha inoltre avviato un riavvicinamento a Israele su questioni commerciali. L'Università del Costa Rica ha spiegato di aver scelto Francesca Albanese come destinataria del suo dottorato honoris causa annuale in virtù della sua «solida formazione accademica, della sua esperienza, della sua produzione bibliografica e della sua attenzione nel segnalare comportamenti illeciti, irregolarità o violazioni». (ANSA-AFP).