Profondo cordoglio all’interno del gruppo Rheinmetall per la morte di Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo, i due tecnici di 65 e 36 anni deceduti nell'esplosione avvenuta in Kuwait in seguito a un attacco con droni e mentre erano impegnati in attività di manutenzione presso una base militare del Paese.

«Il Gruppo Rheinmetall – scrive la società – è in profondo lutto. Due colleghi sono rimasti vittime di un attacco con droni in Kuwait. Il nostro pensiero va alle loro famiglie. Due dipendenti di grande valore hanno perso la vita mentre svolgevano le loro mansioni professionali, fornendo supporto tecnico ai sistemi di difesa aerea». «La protezione della popolazione del Paese – prosegue la nota – era per loro una questione di fondamentale importanza. La direzione aziendale e l'intero personale sono profondamente addolorati per la perdita dei nostri colleghi. Ci uniamo al dolore dei familiari».

LE VITTIME – Antonio Saccoccio era originario di Formia, in provincia di Latina, mentre Emanuele Lo Russo era di Roma. Il primo, 65 anni, era uno dei veterani dell'azienda. Vicino all'età della pensione, aveva alle spalle una lunga esperienza in fabbrica e una profonda conoscenza delle attività tecniche legate ai sistemi di difesa prodotti da Rheinmetall. Lo Russo, invece, aveva 36 anni e lavorava per la società dal luglio 2023. Appassionato tifoso della Roma, amava viaggiare con diversi soggiorni, negli ultimi anni, anche in Sardegna.

I SINDACATI – Una tragedia difficile da accettare per i colleghi, oggi riuniti in assemblea nella sede romana di Rheinmetall da dove i due provenivano. Un drammatico incidente che riaccende l'attenzione sui rischi affrontati dai lavoratori civili impegnati in territori interessati da conflitti e operazioni militari.

Sul caso è intervenuta anche la Fiom-Cgil, che ha definito l’episodio un fatto gravissimo, chiedendo al governo e alle aziende coinvolte di attivarsi immediatamente per riportare in Italia tutti i dipendenti presenti nelle aree maggiormente esposte.

«Non ci sono protocolli o procedure di sicurezza in grado di assicurare l'incolumità delle persone in territori di guerra», hanno sottolineato il sindacato nazionale e la Fiom-Cgil di Roma e Lazio.

(Unioneonline/v.l.)