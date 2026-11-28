Il premier uscente israeliano Benjamin Netanyhau in una nota pubblica si rende disponibile per la prima volta a un governo di unità nazionale sotto la guida, solo «iniziale», di Gadi Eisenkot come premier, mentre lui servirebbe da premier «alternato».

«Il Likud, sotto la mia guida, è il partito più grande del Paese, con un ampio margine di 250.000 voti in più rispetto al partito di Eisenkot. Naturalmente, dovrei guidare un governo di unità nazionale, o almeno essere il primo nella rotazione. Ma, data la gravità delle sfide esistenziali che attendono Israele e la possibilità che si formi un governo incapace di affrontarle, la mia responsabilità di leader mi impone di mettere da parte ogni altra cosa e di accettare che Gadi Eisenkot ricopra per primo la carica di primo ministro, con me come premier alternato sin dall'inizio del nuovo mandato», si legge nella nota del premier uscente.

Proposta bollata come «ennesima operazione sotto copertura orchestrata da un truffatore seriale» da Yair Lapid, leader del partito Beyachad con Naftali Bennett. «L'unico modo per mettere alla prova la proposta è insediare un governo guidato da Eisenkot, e solo allora sarà possibile negoziare un suo eventuale ampliamento», ha detto.

Secondo indiscrezioni sui media, sarebbe stato proprio Bennett a spingere Netanyahu alla dichiarazione, come ultimo tentativo di spingere verso un governo di unità nazionale piuttosto che a un eventuale esecutivo con i partiti arabi o ultraortodossi.

(Unioneonline)