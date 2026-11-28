«Oggi ho parlato con Giorgia Meloni. Ho confermato che la recente operazione in Libia è stata condotta senza un coordinamento preventivo con i nostri partner europei»: così, nella serata di ieri, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky su X, dopo il polverone che si era sollevato nella giornata di ieri a seguito della sua intervista con la BBC. Il leader ucraino, parlando dell’attacco alla nave russa in acque libiche, aveva precisato come in operazioni di quel tipo le forze ucraine non agiscano “mai" senza prima coordinarsi con i propri partner.

Un’affermazione che scatenato l’ira del Governo italiano e la rapida smentita con Tajani e Crosetto che hanno parlato di “affermazioni false” e sollevato un polverone con l’opposizione.

«O il governo era informato e oggi non dice la verità, oppure un'operazione militare si è svolta nel Mediterraneo, davanti alle coste libiche, senza che l'Italia ne sapesse niente. In entrambi i casi è un fatto gravissimo» le parole di Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e portavoce dei Verdi. «Oggi dopo le dichiarazioni di Zelensky e Tajani sappiamo che uno dei due mente. Sta mentendo Zelensky o sta mentendo Tajani? È una cosa gravissima» l’intervento su X del leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Giuseppe Conte ha colto l’occasione per fare notare che, date le due versioni contrastanti, la conclusione logica è che Kiev avrebbe avvertito altri alleati ma non l’Italia: «Nonostante 4 anni e mezzo di sostegno il nostro Paese non è considerato da Zelensky un partner», ha scritto su Facebook il leader dei Cinquestelle».

In serata il colloquio della premier, Giorgia Meloni, con il leader ucraino, telefonata in cui la presidente del consiglio, precisa una nota di Palazzo Chigi, «ha espresso la preoccupazione del governo italiano per l'operazione condotta dalle forze ucraine nel porto di Bengasi. L'operazione ha violato la sovranità della Libia e rischia di estendere il conflitto al Mediterraneo». Meloni «ha ribadito il sostegno dell'Italia all'Ucraina nel percorso verso una pace giusta e duratura, ma ha precisato che questo sostegno non può tradursi nell'accettazione di iniziative che mettano a rischio la sicurezza dell'Italia e della regione». Quindi la precisazione su X di Zelensky che, aggiunge ancora Palazzo Chigi, «ha assicurato di aver compreso le preoccupazioni italiane e si è impegnato a garantire una piena condivisione delle informazioni e una comunicazione diretta e costante».

(Unioneonline)