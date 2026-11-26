Due civili, tecnici italiani della Rheinmetall, sono morti in seguito all'intercettazione di droni iraniani diretti verso una struttura di importanza strategica in Kuwait.

Rheinmetall ha tra le sue controllate l’italiana Rwm Spa, la fabbrica di bombe con sede legale nel Bresciano e insediamento produttivo nel Sulcis, a Domusnovas.

Il Ministero della Difesa del Kuwait ha reso noto che le proprie forze armate sono intervenute per fronteggiare diversi «droni ostili».

Secondo quanto riferito, l'attacco condotto con droni iraniani ha preso di mira un «sito vitale», rendendo necessario l'intervento delle forze kuwaitiane per intercettare i velivoli. Quattro persone – un cittadino kuwaitiano, due italiani e un pakistano – sono state colpite da alcune schegge durante l'episodio. Ferite che si sono rivelate purtroppo fatali per i nostri due connazionali coinvolti.

Il ministro Tajani

Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato la notizia durante il question time al Senato: «Con l'Unità di crisi della Farnesina, con la nostra Ambasciata in Kuwait e il ministero della Difesa, stiamo seguendo gli ultimi sviluppi sull'incidente che ha coinvolto due nostri connazionali. Intorno alle 14 di oggi, alcuni droni di provenienza iraniana hanno preso di mira installazioni militari kuwaitiane. Tra queste anche una stazione di rilevamento della difesa antiaerea, in cui stavano operando due tecnici italiani di Rheinmetall Italia», ha detto il vicepremier.

«C'è stata una forte esplosione e, purtroppo, entrambi i nostri connazionali, dalle notizie che ci arrivano dal Kuwait, sono deceduti. L'Ambasciata si è immediatamente attivata per le verifiche e i seguiti del caso: ho appena parlato con l'ambasciatore Morini, che sta seguendo gli sviluppi minuto per minuto e sta informando le famiglie. Ci sono altri due feriti, un pakistano e un capitano dell'esercito del Kuwait. A nome del governo, e credo a nome di tutti quanti, voglio esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime italiane».