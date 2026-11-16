L'ex capo della polizia Gianni De Gennaro è indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio, nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio e sulla scomparsa dell'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. I magistrati nisseni hanno notificato a De Gennaro un avviso di garanzia. Nei giorni scorsi avevano disposto perquisizioni in locali nella sua disponibilità.

La Procura di Caltanissetta sta cercando di riscrivere la storia delle stragi di mafia dei primi anni Novanta. Fatti passati da decenni e ancora oscuri che tornano d'attualità. De Gennaro, hanno messo nero su bianco i magistrati in una lunghissima nota, non è indagato per strage.

La procura di Caltanissetta parte da vicende come l'arresto del pentito Salvatore Contorno, avvenuto nel 1989 in circostanze mai del tutto chiarite né dalla Squadra Mobile di La Barbera, che condusse il blitz, né dal Nucleo Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, allora guidato da De Gennaro, e come gli anonimi del cosiddetto "corvo di Palermo" che precedettero l'attentato all'Addaura a Giovanni Falcone.

Fatti imprescindibili, a dire dei magistrati, per ricostruire le stragi: «Sin dai primi accertamenti - scrive la Procura in una nota - si è registrata una apparentemente ingiustificata preoccupazione da parte di De Gennaro, sia per la indagine, che nel settembre 2023 era stata in parte resa nota a seguito delle perquisizioni disposte a carico dei componenti della famiglia del defunto dott. La Barbera, sia sull'andamento del processo per il depistaggio in corso presso il Tribunale di Caltanissetta».

Inoltre ad avviso dei pm, De Gennaro si sarebbe adoperato, avvalendosi oltre che dell'addetto alla sua tutela Massimo Carnicelli, di un altro suo strettissimo collaboratore, Francesco Pacetto, per impedire a Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni ai magistrati nisseni. Attraverso la sua ex collaboratrice, Donatella Peruzzi - in forza al DIS - De Gennaro, inoltre, avrebbe nascosto documentazione, poi recuperata dai carabinieri su atti giudiziari e articoli di stampa sull'arresto del boss poi pentito.

Le indagini condotte dai pm nisseni avrebbero inoltre ricostruito tutti i passaggi della borsa del giudice Borsellino con l'agenda rossa, finita nell'ufficio di La Barbera poco dopo l'attentato senza che venisse mai redatto alcun verbale e probabilmente li rimasta sino agli inizi del novembre 1992, quando venne per la prima volta formalmente repertata. Documentata, poi, sarebbe l'appartenenza del procuratore Giovanni Tinebra alla massoneria.

Esponenti delle istituzioni sarebbero stati dunque coinvolti in quello che una sentenza definì il più clamoroso depistaggio della storia repubblicana: regista proprio La Barbera che con Tinebra avrebbe avallato una ricostruzione minimalista dell'attentato a Borsellino per coprire soggetti esterni a Cosa nostra.

(Unioneonline)