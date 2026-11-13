Manovra, dietrofront del governo: niente tagli nella scuola

I tagli al personale scolastico previsti dalla legge di Bilancio sembrano destinati a saltare. Dopo le proteste dei sindacati, le prese di posizione delle opposizioni e le preoccupazioni espresse dal mondo della scuola, il governo ha annunciato il ritiro dell'intervento che avrebbe comportato la riduzione di cinquemila posti tra gli insegnanti e duemila unità di personale tecnico-amministrativo (Ata). Una decisione che segna un passaggio importante nel confronto sulla manovra e che viene accolta positivamente dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e dalle organizzazioni sindacali, mentre le opposizioni chiedono garanzie concrete.

Il primo commento arriva proprio dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che ha giudicato «molto positivamente il superamento del taglio degli organici nella scuola che si sta profilando». La conferma è arrivata al termine dell'incontro tra governo e sindacati sulla manovra, a Palazzo Chigi. «C'è una buona notizia: i tagli sulla scuola saltano. Il governo ha annunciato che ritirerà l'intervento previsto», ha riferito il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, uscendo dalla riunione. Una comunicazione che ha trovato riscontro anche nelle parole della segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, che ha parlato di un risultato importante: «Il problema che avevamo sollevato sembra essere stato risolto. Una richiesta della Cisl che ci pare sia stata accolta e che ci rassicura, perché in un momento così complicato è fondamentale dare un segnale forte alla scuola, un'agenzia educativa chiamata a occuparsi del futuro del nostro Paese».

Più cauta la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che invita a non considerare ancora chiusa la partita. «Per ora ho sentito solo le dichiarazioni del ministro: aspettiamo i fatti», ha dichiarato a margine del festival sull'economia sociale a Forlì, ricordando la mobilitazione contro quella che aveva definito «la scellerata idea di tagliare cinquemila insegnanti e duemila unità del personale tecnico-amministrativo, dopo i tagli che ci sono già stati l'anno scorso, sempre sulla scuola».

La leader dem rivendica il ruolo delle proteste e delle pressioni esercitate insieme al mondo dell'istruzione, ma allarga il discorso alle condizioni complessive della scuola pubblica e alle risorse che, a suo giudizio, continuano a mancare. «Un Paese che non crede nella sua scuola è un Paese che non crede nel suo futuro», sottolinea Schlein, indicando come priorità il miglioramento delle retribuzioni degli insegnanti, tra i meno pagati d'Europa, e un grande piano di investimenti per l'edilizia scolastica. «Alla scuola non servono tetti per cacciare bambini stranieri, servono tetti che non crollino e strutture adeguate dal punto di vista anche della sicurezza sismica», afferma, raccontando di aver visitato recentemente istituti ancora non a norma sotto il profilo antisismico. «Garantire la sicurezza degli studenti è una responsabilità dello Stato e quindi su questo bisogna vedere molti più sforzi». Tra gli interventi necessari, Schlein richiama anche il potenziamento degli asili nido, considerati fondamentali per contrastare fin dai primi anni di vita la povertà educativa e le disuguaglianze.

Sulla decisione del governo si registra anche la soddisfazione di Elvira Serafini, segretaria nazionale dello Snals, che rivendica la scelta del confronto con l'esecutivo anziché dello sciopero. «Non abbiamo voluto portare i lavoratori allo sciopero, incidendo sulla loro busta paga e sottraendo soldi, ma abbiamo scelto il confronto e il dialogo con la parte politica». Una strategia che, secondo Serafini, ha portato a una risposta positiva: «Abbiamo avuto la grande soddisfazione di sapere che i tagli saranno tolti dalla legge di Bilancio».