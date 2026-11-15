Ieri sera poco prima di uno show per il raduno dei fan di Elisa in un club di Bologna una donna ha accusato un malore ed è morta. È accaduto all'Estragon Club che ne ha dato notizia sui social, esprimendo «proprio profondo dolore» per quanto avvenuto.

Elisa, che era dietro le quinte, appresa la notizia ha annullato lo spettacolo. «I miei pensieri e il mio cuore sono con la famiglia di Monica», ha scritto l'artista su Instagram, «mi stringo attorno a tutti i miei fan per quello che abbiamo vissuto oggi». La donna è stata «immediatamente assistita dal personale sanitario presente e successivamente trasportata in ospedale», spiega il locale, ma «è purtroppo deceduta».

«Abbiamo appreso la tragica notizia pochi minuti prima che Elisa salisse sul palco e con lei abbiamo ovviamente deciso di annullare il concerto. Siamo profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto e ci stringiamo con sincero affetto alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che le volevano bene», scrive l'Estragon.

(Unioneonline)