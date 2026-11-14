Maxi-multa del Garante per la privacy, che ha inflitto a Meta una sanzione da 805 milioni di euro, pari a circa lo 0,47% del fatturato mondiale del gruppo. Al centro del provvedimento c'è l'app di Facebook per dispositivi Android, attraverso la quale la società avrebbe avuto accesso a fotografie, video e relativi metadati conservati negli smartphone degli utenti italiani senza aver ottenuto un consenso specifico né aver fornito un'informativa adeguata. Immediata la reazione del colosso statunitense, che ha annunciato ricorso.

Un portavoce di Meta ha dichiarato di essere «in netto disaccordo con la valutazione dei fatti e l'applicazione della normativa», giudicando la sanzione sproporzionata e ribadendo che si tratta di una semplice funzionalità di supporto alla pubblicazione, attivabile solo previa autorizzazione sul dispositivo e sempre modificabile dalle impostazioni. La vicenda ruota attorno alla funzione “Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook”, introdotta nel 2023 per proporre contenuti presenti nella memoria del telefono come spunti pronti per la pubblicazione. L'istruttoria, avviata nel luglio 2025 a seguito di una segnalazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano, ha evidenziato gravi criticità tecniche: l'accesso alla galleria veniva richiesto tramite un'unica autorizzazione valida per l'intera applicazione, preceduta da un avviso generico («abilitare altre funzioni») che non chiariva le reali finalità del trattamento. Inoltre, l'opzione risultava preimpostata come attiva, consentendo potenzialmente all'app di leggere l'intero archivio fotografico in modo permanente e senza possibilità di controllo da parte dell'utente o dell'Autorità. Secondo il Garante, tale meccanismo viola l'articolo 122 del Codice privacy (che recepisce la direttiva europea ePrivacy), norma che tutela lo smartphone come estensione della sfera privata della persona e impone un consenso libero e informato a prescindere dalla trasmissione dei dati o dall'esistenza di un danno.

L'Autorità ha inoltre respinto l'eccezione di incompetenza sollevata da Meta a favore dell'autorità irlandese, chiarendo che la disciplina ePrivacy non prevede il meccanismo dello «sportello unico». Sebbene il procedimento non abbia riguardato l'uso dei file per l'addestramento dell'intelligenza artificiale — pratica negata dall'azienda — il Garante si è riservato di effettuare accertamenti distinti sulla nuova funzione di elaborazione in cloud lanciata nel 2026. Nella quantificazione della multa hanno pesato l'ampia platea coinvolta (circa 20 milioni di utenti Android in Italia), la durata della violazione, un precedente provvedimento del 2019 e la scarsa collaborazione durante l'indagine. Elementi solo parzialmente mitigati da modifiche correttive giudicate tardive. Entro 60 giorni Meta dovrà mantenere la funzione disattivata di default, anche per chi aveva già dato l'ok, e introdurre una richiesta di consenso separata e trasparente; scaduto il termine, lo strumento dovrà essere bloccato per gli utenti privi di consenso valido. L'azienda avrà inoltre 30 giorni per comunicare le iniziative avviate e 90 giorni per rendicontare le misure adottate.

(Unioneonline)