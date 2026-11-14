Un sacchetto rosa con Kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo, un pacchetto con guanti da lavoro. Su questi cinque reperti custoditi a Berlino e prelevati nella casa di Pietracatella lo scorso 30 luglio, si concentra l'attenzione degli investigatori al lavoro sul giallo delle due donne molisane, madre e figlia, morte avvelenate con la ricina a dicembre dell'anno scorso.

Giovedì prossimo, 19 novembre, in Germania, ci sarà un accertamento irripetibile su alcune impronte e tracce biologiche rilevate proprio su questi reperti. Uomini della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica di Campobasso si recheranno al Robert Cock Institute per acquisire, in collaborazione con gli esperti tedeschi, sui campioni «impronte latenti e tracce biologiche presenti». La Procura di Larino ha disposto che le operazioni vengano videoregistrate e che i relativi verbali dovranno essere depositati entro 5 giorni. Trattandosi di un accertamento irripetibile, le parti, sia gli indagati che le parti offese, sono state avvisate e potranno eventualmente intervenire alle operazioni. Gli esperti tedeschi da alcuni mesi sono al lavoro non solo su 131 reperti prelevati nella casa dove vivevano Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Ielsi (50), ma anche su decine di alimenti prelevati sempre dalla stessa casa ormai quasi un anno fa.

Il lavoro è più lungo del previsto, tanto che il Roberto Cock Institute, dopo aver ottenuto una proroga a ottobre, quasi certamente ne chiederà un'altra tra pochi giorni, a fine novembre. I risultati sulla presenza di eventuali tracce della ricina arriveranno quindi dalla Germania non prima di fine anno. Intanto l'inchiesta va avanti anche con gli interrogatori: stamattina in questura a Campobasso la Squadra Mobile ha ascoltato per oltre un'ora il marito di un'insegnante amica di vecchia data di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne avvelenate. L'uomo ascoltato oggi è un tecnico di laboratorio che lavora all'Istituto Agrario di Riccia, una delle scuole perquisite dalla polizia nelle settimane scorse. Altri interrogatori di persone informate dei fatti sono in programma la prossima settimana. L'inchiesta sul caso delle due donne avvelenate va avanti contro ignoti relativamente al reato di duplice omicidio premeditato, mentre cinque medici restano indagati per omicidio colposo.

(Unioneonline)