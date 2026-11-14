Non sono bastati i riferimenti alla salute dei bambini, certificati da relazioni della Neuropsichiatria infantile della Asl, e alla 'proficua partecipazione' di Nathan e Catherine 'al percorso di supporto alla genitorialità'. La corte d'appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo con cui Simone Pillon, avvocato della 'famiglia nel bosco', chiedeva il "ricongiungimento immediato" dei tre fratellini ai genitori dopo che il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso per loro, a settembre, un 'rientro a tappe', che quindi ora prosegue, non si sa con quali tempi né scadenze.

"Come purtroppo prevedibile la Corte di Appello ha deciso di rigettare il reclamo della famiglia Birmingham Trevallion" ha annunciato lo stesso Pillon. "La Corte abruzzese ha deciso di confermare la validità della Consulente tecnica e di convalidare l'ordinanza del Tribunale minorile anche nella parte in cui aveva ignorato le allegazioni relative ai rischi per la salute dei bambini dovuti alla permanenza in casa famiglia" ha precisato Pillon annunciando ricorso in Cassazione. "Sono state disattese anche le osservazioni della difesa relative al diritto di libera scelta dei genitori riguardo alla scuola e non sono state considerate le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulla residualità del collocamento extrafamiliare e sulla necessità che siano chiaramente indicati i termini della sua durata".

Non sarebbe stato ancora completato, secondo la Corte d'appello, il 'percorso psicoeducativo' dei genitori e per questo i tre fratellini non possono ancora tornare definitivamente a casa.

Per il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini si tratta di una "violenza di Stato che fa il male di quei bambini e di quella famiglia. Quella mamma e quel papà hanno detto di sì a tutto: c'è una nuova casa, la scuola, la sanità e non capisco questo insistere sulla separazione di questi bimbi dai loro genitori". Interviene anche il leader di Italia Domani, Marco Rizzo, che parla di "una vera vergogna. La corte abruzzese applicherà lo stesso metro di giudizio negli accampamenti rom o nelle disagiate periferie abruzzesi, abitate da comunità chiuse di immigrati stranieri? È davvero lecito domandarsi se non esistono due pesi e due misure".