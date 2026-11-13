Si è svolto oggi l’interrogatorio di garanzia di Vincenzo “Niko” Pandetta, il trapper catanese di 35 anni destinatario di una delle 36 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale di Messina su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Collegato in videoconferenza dal carcere di massima sicurezza di Voghera, dove è stato trasferito nella notte dalla casa circondariale di Sondrio per motivi di sicurezza non specificati, Pandetta ha risposto alle domande del giudice, sostenendo la propria totale estraneità ai fatti contestati.

L’inchiesta

L’operazione è stata eseguita dai carabinieri a Messina. Le accuse, contestate a vario titolo, comprendono l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e l’associazione per delinquere finalizzata all’accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti, entrambe aggravate dal metodo mafioso. Gli indagati devono rispondere inoltre di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, omissione di atti d’ufficio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Il profilo

Cantante neomelodico, autore tra l’altro dell’album “Malavita” e nipote dello storico boss catanese Salvatore “Turi” Cappello, Pandetta era già stato raggiunto lo scorso giugno da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania, su richiesta della locale Dda, per un traffico di droga ritenuto aggravato dall’aver favorito due clan mafiosi. Arrestato a Milano nell’ottobre 2022, sta scontando una condanna a quattro anni e cinque mesi di reclusione per spaccio ed evasione. La misura era poi stata annullata dal Tribunale della Libertà.

La difesa

Davanti al gip Pandetta ha ribadito di non essere mai stato affiliato ad alcun clan mafioso, se non, è la tesi difensiva, «per convinzioni investigative».

Il suo legale, l’avvocato Riccardo Floris del foro di Cagliari, attacca l’impianto accusatorio: «Pandetta è stato chiamato in causa, in modo del tutto gratuito, da tre pentiti a lui totalmente sconosciuti, le cui dichiarazioni accusatorie non trovano alcun riscontro esterno negli atti d’indagine».

Da qui la richiesta formulata al giudice: «Ho chiesto l’immediata revoca della misura in esecuzione, stante la totale assenza della gravità indiziaria necessaria per legge e la grave carenza di qualsiasi esigenza cautelare. Siamo in attesa della decisione del gip distrettuale».

Floris ha precisato che, in ogni caso, valuterà la possibilità di presentare istanza di riesame al tribunale della libertà di Messina.