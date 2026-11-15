Una donna incinta di otto mesi sottoposta a un parto d'urgenza a Treviso ieri sera, dopo essere arrivata in ospedale in gravi condizioni a causa di un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiava è stata infatti speronata da tre persone che non si sono fermate a prestare soccorso e sono poi fuggite a piedi. Lo riportano la Tribuna di Treviso, il Gazzettino e il Corriere del Veneto. Nell'auto su cui si trovava la donna viaggiavano altre quattro persone, tra cui una bambina di un anno, un uomo, e una seconda donna a sua volta incinta di tre mesi.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 18.30 in via Gasparotto Vecellio a Spresiano, quando la macchina della famiglia si è fermata per svoltare a sinistra ed è stata tamponata violentemente da una Nissan Qashqai, finendo in un fossato. I residenti della zona, che hanno lanciato l'allarme dopo aver sentito il boato, hanno visto tre persone incappucciate uscire dalla Nissan e darsi alla fuga a piedi. All'interno della loro auto, che è risultata presa a noleggio, sono stati trovati attrezzi da scasso e una mazzetta.

L'ipotesi è che si tratti di una banda di ladri. Portata al Ca' Foncello di Treviso, la donna all'ottavo mese di gravidanza è stata intubata e fatta partorire d'urgenza. Lei e il neonato si trovano entrambi in rianimazione. Meno gravi le conseguenze per la piccola di un anno e per l'altra donna incinta, che ha riportato solo un leggero trauma cranico. La polizia stradale, intervenuta sul posto subito dopo l'incidente, è al lavoro per tentare di rintracciare i pirati della strada.

(Unioneonline)