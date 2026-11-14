Inizialmente il decesso era stato ricondotto a una caduta per un malore. Ma era una brutale aggressione, avvenuta in seguito a una truffa del finto carabiniere non riuscita.

La tragedia è avvenuta a Milano, in un’abitazione in zona Porta Romana, lo scorso 27 ottobre.

Oggi la polizia ha fermato due egiziani. Il provvedimento, disposto dalla Procura di Milano, ipotizza i reati di rapina aggravata e omicidio.

Le indagini della Squadra Mobile sono iniziate quando, il 27 ottobre, in un’abitazione in zona Porta Romana, un uomo di 92 anni, solo in casa, è stato trovato a terra privo di sensi. Portato in gravi condizioni al Policlinico, è morto il giorno dopo.

Le indagini, dopo la prima ipotesi di una caduta per un malore, hanno accertato che la morte era riconducibile a una violenta aggressione, dopo un tentativo non andato a buon fine di truffa con la tecnica del “finto carabiniere”.

(Unioneonline)