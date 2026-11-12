Inizierà il prossimo 25 febbraio l’udienza preliminare nei confronti di Andrea Sempio, accusato dalla Procura di Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco avvenuto il 13 agosto del 2007. Lo sa sapere in una nota la presidente del Tribunale Enrica Bertolotto. Il gup che dovrà decidere se rinviare a giudizio o meno Sempio è Luigi Umberto Riganti.

Riganti, prima di decidere se mandare a processo Sempio, dovrà sciogliere il nodo se, in assenza di una revisione della condanna definitiva a 16 anni inflitta ad Alberto Stasi, sia possibile o meno procedere per il 38enne.

Il nodo Stasi e l’eccezione di incostituzionalità

Sul punto i difensori di Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti ed Angela Taccia, ritengono che il loro assistito non possa essere processato per lo stesso "fatto-reato" per cui Stasi (che attualmente è escluso dall'udienza preliminare) è stato già ritenuto, in via definitiva, il solo e unico colpevole. Pertanto chiederanno la sospensione dell'udienza in attesa di un giudizio sulla istanza di revisione che a giorni i difensori dell'ex bocconiano presenteranno a Brescia e in alternativa chiederanno al gup di Pavia di sollevare una questione di costituzionalità.

«È pronta l'eccezione di incostituzionalità volta ad evitare che siano concomitanti due giudizi, l'uno di revisione e l'altro a carico del nuovo imputato», ha ribadito l'avvocato Liborio Cataliotti in un video diffuso ai media dopo la notifica della fissazione dell'udienza preliminare.

«Ovviamente siamo pronti a fronteggiare l'accusa da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista probatorio, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista più strettamente scientifico - ha detto -. All'uopo avevamo proprio ieri riunito l'intero team difensivo per dividere i relativi argomenti di competenza fra i vari consulenti».

Le accuse

La richiesta di processo nei confronti di Sempio risale allo scorso 3 novembre. L'ufficio guidato dal procuratore Fabio Napoleone, ha contestato all'imputato l'omicidio volontario pluriaggravato: . I genitori e il fratello di Chiara non si costiuiranno parte civile.