Due ore di confronto questa mattina a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni, i rappresentanti dell’esecutivo e i leader dell’opposizione, convocati dopo le mail di minacce che nella giornata di ieri hanno raggiunto circa 6.300 scuole in tutta Italia. Episodi che si sono ripetuti questa mattina: nuove mail, come ieri a firma Mikhail Andropov, sono state inviate negli istituti di almeno sei regioni con i controlli immediatamente scattati.

Nel corso del confronto a Palazzo Chigi la premier ha invitato tutte le forze politiche all’unità precisando che i ministri Tajani, Crosetto e Piantedosi riferiranno al più presto in Parlamento.

A prendere la parola poi Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5s), Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni (Avs), Matteo Renzi (Iv), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) ed Edoardo Ziello (Fn).

Nel pomeriggio si riunirà il Comitato interministeriale per la sicurezza, che dovrà fissare le regole comuni per gestire le segnalazioni di allarme. «Il protocollo, già operativo - si legge in una nota - è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all'evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio».

Le reazioni

«Bene il confronto ma deve proseguire nelle sedi opportune che sono il Parlamento e il Copasir – le parole di Elly Schlein – . Noi come opposizione siamo pienamente disponibili a collaborare di fronte a minacce atte a destabilizzare il paese e creare allarme, ma no a deleghe in bianco al governo rispetto alle decisioni che assumerà».

A proposito del protocollo da adottare, Giuseppe Conte ha sottolineato che «il governo ha strumenti, esperti e soluzioni tecniche per farlo e le proposte devono venire dall'esecutivo, non può essere nostra responsabilità né nostro l'onere di avanzarle».

«È stato un incontro molto buono nel metodo, non altrettanto nel merito – il leader di Italia Viva Matteo Renzi – . Di fronte ad un allarme molto serio sulla cybersicurezza però servirebbe un altro tipo di reazione. Come sono stati spesi i soldi finora? Ieri era un allarme che si poteva risolvere con un buon antivirus. Anziché spendere soldi su Paragon per spiare i giornalisti compriamo qualche antivirus. A Meloni diciamo scegli chi governa questa materia».

(Unioneonline)