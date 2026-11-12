«Ho pensato a lungo a questo momento. Ora voglio dichiarami colpevole e fare le mie scuse alla famiglia, ai parenti, a tutti». Confessione a sorpresa ieri in corte d'Assise a Como, dove era in corso l'ultima fase del processo per la morte di Ramona Rinaldi, 39 anni, che il 21 febbraio 2025 è stata trovata impiccata con la cintura di un accappatoio nel bagno della sua casa di Veniano, nel Comasco.

Al termine dell'istruttoria il compagno Daniele Re, 35 anni, che si era sempre professato innocente, ha chiesto di rendere dichiarazioni spontanee e, nell'incredulità generale, si è assunto la responsabilità della morte della donna.

«Verso l'una di notte mi sono svegliato, l'ho raggiunta in cucina, l'ho abbracciata e mi sono messo a piangere molto forte - ha detto -. Quando l'ho lasciata non si muoveva più. Poi ho un po' coperto quello che era successo».

Re ha poi spiegato di essersi autoconvinto della propria innocenza: «Se ho mentito finora è perché non volevo pagare per una cosa che non volevo fare».

In lacrime, fuori dall'aula, la madre e la sorella di Ramona, mentre la madre dell'imputato è stata portata in ospedale con un'ambulanza dopo avere accusato un malore.

La fase dibattimentale del processo avrebbe dovuto concludersi oggi ma, alla luce della confessione, il pubblico ministero Antonia Pavan ha chiesto un supplemento di perizia, a integrazione di un primo esame psichiatrico con il quale l'Assise aveva già chiesto una valutazione della capacità di intendere e volere di Daniele Re. La richiesta, cui si sono unite difesa e parti civili, è stata accolta, e l'udienza aggiornata al 2 dicembre.

L'avvocato difensore dell'imputato, Alessandra Angelelli, ha poi rivelato un retroscena. Re le avrebbe raccontato che in mattinata, il suo compagno di cella, mentre lui gli parlava di Ramona, si è commosso: «Ho pensato molto a questa cosa. Io non avevo mai pianto per lei e c'è riuscito uno sconosciuto?».

L'arresto di Daniele Re risale al mese di luglio dell'anno scorso; fu fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato e maltrattamenti. Secondo la Procura l'uomo l'avrebbe colpita al culmine di un violento litigio, prendendola a calci e strangolandola con un laccio, o più probabilmente con la stessa cintura dell'accappatoio con cui più tardi sarebbe stata ritrovata in bagno, nel tentativo di inscenarne il suicidio.

Ora il colpo di scena con la confessione di Re, che spazza via ogni dubbio sulla morte della 39enne.

(Unioneonline)