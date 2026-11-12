Nuove mail di allarme bomba in diverse scuole d'Italia, dal nord al sud della Penisola.

Alcune scuole sono state evacuate mentre in altre sono in corso accertamenti.

«Attenzione. Vi informo che oggi, 12 novembre, l'edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo»: è quanto afferma la nuova mail firmata sempre dal sedicente 'Mikhail Andropov'.

«L'ordigno esplosivo - si legge nel testo - è stato realizzato con cura e contiene una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano (ANNM). All'interno del corpo dell'ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti. Per impedire che venga individuato dai cani da fiuto, è stato inserito in sacchetti sottovuoto, il che esclude la possibilità di rintracciarlo».

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