«Oggi le scuole raggiunte da minacce via e-mail sono state 3.778, secondo i dati provvisori. Le evacuazioni sono state 77, e in 36 di queste scuole l'attività didattica è ripresa nella stessa mattinata».

È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi al termine della riunione del Cirs a livello tecnico, presenti il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara, per fare il punto della situazione sulle mail minatorie, annuncianti la presenza di ordigni, arrivate anche oggi (questa volta dalle Filippine) nelle caselle di posta elettronica degli istituti scolastici di tutta Italia, Sardegna compresa. «Il forte calo delle evacuazioni - sottolinea la nota - conferma che le indicazioni date stamane dal governo ai Prefetti e ai dirigenti scolastici dopo gli eventi di ieri hanno funzionato».

Il Governo assicura inoltre di essere al lavoro per «impedire che minacce infondate blocchino servizi essenziali e garantire la sicurezza di studenti, insegnanti, operatori scolastici e famiglie, e più in generale dell'intera comunità nazionale».

Secondo il cronoprogramma concordato durante la riunione, il Ministro dell'interno fornirà indicazioni operative alle Prefetture per garantire in piena sicurezza la continuità delle attività dei servizi pubblici.

(Unioneonline)