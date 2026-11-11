Due operai sono morti nel crollo durante i lavori di ristrutturazione di palazzo Paolini a San Pio di Fontecchio, in provincia dell'Aquila: la struttura era puntellata a seguito dei danni riportati nel sisma del 2009. Un terzo operaio è gravemente ferito, soccorso dai Vigili del fuoco, è stato portato in ospedale dal personale del 118.

Secondo quanto si è appreso, nel cantiere erano presenti sei operai, tre dei quali sono scampati al crollo e hanno assistito attoniti alle operazioni di soccorso. Sul posto anche il sindaco di Fontecchio, Andrea Di Biase.

Dai primi rilievi sulle cause del cedimento, emergono particolari che gli stessi tecnici faticano a spiegare. Gli operai non si trovavano all'interno dell'edificio, inagibile e puntellato dal 2009 a causa dei danni provocati dal terremoto, ma all'esterno, dove stavano predisponendo l'apertura del cantiere in vista dell'avvio dei lavori di ristrutturazione.

Tra le operazioni in corso, il montaggio dei ponteggi, che non erano ancorati alla struttura. Il palazzo, inoltre, presentava una conformazione irregolare, con un numero di piani diverso a seconda delle porzioni dell'edificio: tre in alcune, due in altre.

Tre dei sei operai, dipendenti della ditta subappaltatrice incaricata dei lavori dalla società aggiudicataria dell'appalto, sono stati investiti dalle macerie provocate dall'improvvisa implosione dell'edificio. Due di loro sono morti, mentre il terzo è stato estratto vivo, ma in gravi condizioni. Gli altri tre lavoratori sono rimasti illesi.

(Unioneonline)