È morto a 77 anni Toni Capuozzo. Lo rende noto Tgcom 24, ricordando che pochi giorni fa il giornalista aveva annunciato di avere un tumore. Professionista di vecchio stampo, Capuozzo ha lavorato a lungo per il gruppo editoriale Mediaset, dal Tg5 fino al Tg4 e a Studio Aperto.

«Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: si, ho un tumore. Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti. Tra le cose lasciate a metà i conti per il funerale di Alla. I conti con la mia vita li ho fatti senza saperlo nel podcast di Luca Zaia, il Fienile», aveva annunciato lo scorso 23 ottobre sui social.

Cronista vecchio stampo, Capuozzo ha vissuto più volte sulla sua pelle gli orrori delle guerra.

Friulano, nato nel 1948, dopo aver aderito al PCI e a Lotta Continua, ha dato il via alla carriera giornalistica nel 1979 seguendo le vicende del Sud America sul quotidiano di Lotta Continua. Presto è passato al quotidiano “Reporter” e a “Panorama”, poi, nei primi anni Novanta si è trasferito sulle reti Mediaset.

Per le tv di Berlusconi ha seguito in quegli anni i conflitti in Somalia, Afghanistan, Medio Oriente, Jugoslavia. A Sarajevo, ha raccontato, salvò il piccolo Kemal, un bimbo di otto mesi rimasto mutilato e orfano di madre dopo un attacco serbo. Riuscì a nasconderlo sotto il giubbotto antiproiettile e riportarlo in Italia, dove lo ha cresciuto per cinque anni per poi farlo tornare nella sua città al termine del conflitto. Nel 2004, durante la guerra in Iraq era parte della troupe del Tg5 che era stata sequestrata da truppe paramilitari Mahdiste nei pressi di Najaf.

È stato tra le altre cose vicedirettore del Tg5, autore e conduttore del programma di approfondimento “Terra”.

(Unioneonline)