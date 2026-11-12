Un decreto di sequestro d'urgenza per oltre 7,5 milioni di euro è stato eseguito dalla guardia di finanza di Foggia nei confronti di sette persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere in materia di accise, emissione di fatture false e trasferimento fraudolento di valori.

Sono stati sequestrati due depositi commerciali di prodotti petroliferi, un'imbarcazione, gli asset relativi a sette società, conti correnti, proprietà immobiliari e numerosi autoveicoli.

Perquisizioni domiciliari sono state effettuate nelle abitazioni di altri 16 indagati.

La presunta organizzazione, con base a Cerignola e operativa sul territorio nazionale, sarebbe stata in grado di movimentare ingenti quantitativi di gasolio senza il pagamento delle accise, con l'immissione in consumo di oltre 13,5 milioni di litri di prodotto di contrabbando tra il 2025 e il 2026.

Gli accertamenti hanno documentato tre distinti sistemi di frode. Il primo riguarda gasolio per autotrazione di provenienza comunitaria arrivato in Italia su rotaia, a bordo di container, o su gomma, attraverso cubotti trasportati da autoarticolati, scortato da documentazione di copertura che lo avrebbe qualificato genericamente come liquido anticorrosivo e, una volta recuperato, sarebbe stato riversato presso un deposito commerciale di Cerignola, gestito da una società riconducibile al sodalizio, per poi essere rivenduto a operatori di settore. Il secondo consisterebbe nell'utilizzare olio lubrificante acquistato presso depositi sul territorio nazionale e destinato all'esportazione verso Paesi esteri. Il terzo fa riferimento a prodotto petrolifero ad aliquota agevolata ottenuto attraverso società costituite ad hoc.

(Unioneonline)