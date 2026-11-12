Edie Wilson, ad di Ryanair, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa annuncia: «La prossima estate aumenteremo i prezzi». E spiega: «Quest'anno avevamo contratti sul carburante stipulati prima della crisi in Medio Oriente, ma quelle coperture scadono. I costi aumentano e tutte le compagnie dovranno alzare le tariffe per compensarli. Anche noi».

Poi la precisazione: «Alcune compagnie non arriveranno in tempo a farlo, perché avranno già subito troppi danni. Noi non siamo contenti quando arriva una crisi, ma ci prepariamo. Avere un bilancio solido serve anche a questo: mantenere gli impegni mentre gli altri sono in difficoltà».

(Unioneonline)