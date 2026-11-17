«Il Servizio sanitario nazionale universalistico? Tra dieci o vent’anni non esisterà più». «Legalizzare le droghe? Assolutamente sì». E la prostituzione? «La prima cosa». Queste e altre le dichiarazioni rilasciate da Paolo Rotelli, ex presidente del Gruppo San Donato, ai microfoni di Fedez e Mr Marra a Pulp podcast.

Noto come trapper in Francia con il nome d'arte di Tractopelle Musik e un’etichetta discografica, Rotelli, che si definisce «di destra, ultraliberale», conduce oggi una vita molto lontana dalla precedente, ma nella sua lunga conversazione parla a lungo proprio di sanità.

«Con l'invecchiamento della popolazione, e il debito che abbiamo, se non è tra 10, ma tra 20 anni, Il Sistema sanitario nazionale universalistico non esisterà più perché il mercato si autocorregge – ha scandito Rotelli – . Da quando abbiamo avuto Monti c'è un tetto al budget Ssn, ma la richiesta di cure aumenta». Di conseguenza aumentano le liste d'attesa e la popolazione ricorre alle assicurazioni sanitarie. Poi una critica all’eccesso di burocrazia: «Al San Raffaele abbiamo tutte le competenze per fare cose pazzesche, ma il problema è che in Ue la regolamentazione è tanta, abbiamo una burocrazia che fa sì che per passare da una scoperta scientifica alla cura ci vogliono 30 anni».

Quindi una riflessione su uno dei temi oggi più dibattuti, quello della patrimoniale, cui si dichiara contrario: «Quelli che non possono andarsene da un Paese sono i poveri, non i ricchi», spiega. Aggiungendo: «I ricchi vedono arrivare qualcosa che non gli piace e se ne vanno. Cambiano anche passaporto».

La sua ricetta alternativa è quindi attirare capitali e consumi attraverso una fiscalità più favorevole. «Scegliamo un posto con poco rischio sismico, per esempio in Sicilia, e creiamo un'enorme zona franca. Facciamone la Dubai italiana», propone, immaginando un'area senza tasse nella quale legalizzare anche droghe e prostituzione. Poi una precisazione sulla povertà: «Se siete poveri, forse c'è una ragione: non sapete vendervi».

Nel podcast c'è poi spazio anche per gli aneddoti sulla sua vita privata: Rotelli spiega di convivere nel Principato di Monaco con una ventina di ragazze, senza lesinare sulle spese. «Spendo tra i 30 e i 100 mila euro a serata nei locali - racconta -. Per me i soldi non sono un valore, sono un valore gli obiettivi. Odio la cultura del sacrificio. Se me lo posso permettere, non ho problemi. Sto spendendo in una azienda che paga le tasse, paga l'Iva e fa lavorare le persone». E quanto alla vita sentimentale «ho una ragazza principale, siamo insieme da 12 anni, è molto tollerante e mi lascia avere altre ragazze». Molti anche i regali. «Sono come Berlusconi, sono molto generoso. Se tu mi rendi felice, perché devo farti fare una brutta vita? Per me comprare un Cartier è come comprare una brioche».

(Unioneonline/v.l.)