Nuovo mail bombing nelle scuole di varie città italiane. «Ho appena ricevuto l'incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio - si legge nel messaggio di posta elettronica firmato M.A., iniziali di Mikhail Andropov, firma comparsa nelle mail simili arrivate nei giorni scorsi - L'esplosione avverrà tra 40 minuti».

La lettera, recapitata ai più poco prima delle 11 del mattino, parla anche di cibo avvelenato nella mensa.

Scattati i controlli previsti dalla direttiva del Viminale, con gli istituti che non sono stati evacuati.

Le mail provengono tutte da un unico indirizzo che rimanda al dipartimento per gli affari accademici e l'assicurazione della qualità dell'Università vietnamita di Da Nang. Come nei casi precedenti è ipotizzabile che l'account sia stato hackerato.

(Unioneonline)