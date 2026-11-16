Mettere il pane in tavola costa sempre di più: in media 4,15 euro al chilo, con un balzo del 32% rispetto ai 3,15 euro del 2017 e picchi oltre la soglia dei 5 euro che accendono il botta e risposta tra consumatori e fornai. Se l'indagine di Altroconsumo (condotta a ottobre 2026 su 933 prezzi in 161 punti vendita di dieci città) fotografa un mercato a due velocità — dove al calo medio del 3,2% sul 2023 fa da contraltare una crescita dei listini in più della metà dei casi — i panificatori di Assipan-Confcommercio respingono ogni accusa di speculazione, rivendicando il contenimento dei prezzi per «senso di responsabilità» e lanciando l'allarme sulla tenuta dei bilanci di fronte al nuovo shock energetico.

In cima alla classifica delle città più salate si piazza Padova con una media di 5,16 euro al chilo per il pane di grano tenero, seguita da Bologna a 5,12 euro. Oltre i 4,50 euro anche Genova e Milano, mentre Roma e Torino restano sotto i 3,60 euro. In fondo alla graduatoria ci sono Firenze (3,11 euro) e Napoli (3,23 euro).

E Cagliari? Non è compresa nell’indagine. Ma dai dati emerge che la grande distribuzione viaggia a una media superiore ai 4,50 euro, mentre nei forni artigianali si sfiora quota sei euro di media.

«Tra Padova e Firenze ci sono dunque più di 2 euro di differenza per ogni chilo, pari al 66% in più», osserva Altroconsumo. Nel confronto triennale (esclusa Bologna, rilevata per la prima volta nel 2026), «in cinque città su nove il pane costa più di tre anni fa», osserva ancora l'associazione: i rincari maggiori riguardano Palermo (+10,5%), Bari (+7,7%) e Napoli (+5,8%), mentre calano Firenze (-24,3%), Roma (-16%) e Milano (-12,2%). Sul 2017, però, i prezzi crescono ovunque: dal +12% di Torino e +15% di Milano fino al +67% di Bari, +58% di Napoli e +49% di Palermo.

(Unioneonline/E.Fr.)