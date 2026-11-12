Nuoro, allarmi bomba al Volta e al Brau: studenti in cortile per mezz’ora, poi sono rientrati in classe

Nuove mail di allarmi bomba in diverse scuole d'Italia e anche a Nuoro. Alcune scuole sono state evacuate mentre in altre sono in corso accertamenti. Le mail che minacciano la presenza di bombe, come ieri, sono sempre a firma Mikhail Andropov.

In città, dopo la minaccia arrivata ieri, mercoledì 11 novembre, al Ciusa, nel mirino sono finiti altri due istituti: il Volta e il Brau. Il preside ha dato disposizione di evacuare i ragazzi che sono rimasti nel cortile sino alla bonifica di polizia e Digos. Dopo mezz’ora sono tutti tornati in classe.