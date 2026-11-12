Allarme bomba all'istituto tecnico "S.Satta" e anche al "Giannino Caria", che riguarda anche le scuole medie ed Elementari di Borore. Non c'è stata però l'evacuazione. I capi di istituto hanno provveduto ad avvisare le forze dell'ordine, con carabinieri e polizia di Stato che hanno effettuato i dovuti controlli nelle varie scuole cittadine e anche a Borore e Bolotana, senza rinvenire nessun ordigno e nessuna anomalia.

La situazione è tenuta sotto controllo per l'intera giornata e per questo motivo non c'è stata nessuna evacuazione, con le le lezioni che si sono svolte regolarmente per l'intera giornata.