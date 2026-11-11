Gli hacker stanno cercando di «creare elementi di destabilizzazione e di diffondere allarmi, poi rivelatisi infondati, incidendo sulla reputazione delle Istituzioni prese di mira».

È la sintesi degli ultimi attacchi della cyberguerra ibrida che ha colpito diversi Paesi europei, compresa l’Italia, fatta dal Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto martedì al Viminale.

Le mail recapitate alle scuole annunciare la presenza di bombe, che hanno innescato – anche in Sardegna – centinaia di evacuazioni, sono solo l’ultimo episodio di una lunga serie.

Una serie iniziata lo scorso 12 ottobre, con il primo attacco ai supermercati, in Francia, poi esteso a Belgio, Svezia, Estonia, Irlanda e Italia, con i pirati informatici che sono riusciti a collegarsi ai sistemi di refrigerazione collegati in Rete innalzando oltremodo le temperature.

Anche nei giorni successivi – tra l’1 e il 2 novembre – sono stati manomessi i frigoriferi di oltre cento supermercati, anche in Sicilia, Toscana e in alcuni punti vendita Sardegna. Colpito anche l’Istituto francese del sangue, senza danni alle sacche custodite. In questo caso è arrivata una rivendicazione, da parte dei gruppi filorussi Noname057(16) e Z-Pentest.

Ancora, fra il 3 e il 6 novembre è stata la volta del trasporto aereo: Eurocontrol ha contato 35 allarmi bomba sui voli europei, tutti infondati, ma sufficienti a creare caos e paura. Un Helsinki-Roma è arrivato a Fiumicino scortato dai caccia, uno tra Praga e Roma è stato deviato a Venezia.

Nel mirino anche i media: il 6 novembre, in Irlanda, per allarmi simili sono state evacuate le sedi di RTÉ e Irish Independent.

Pochi giorni dopo è emerso un attacco informatico che sarebbe stato diretto al cantiere del Brennero. E poi la denuncia del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che denunciato di essere stato preso di mira da hacker sul darkwerb, per il supporto italiano all’Ucraina nel conflitto contro la Russia.

Infine, il mail bombing alle scuole, che ha portato a centinaia di evacuazioni e all’ennesima giornata di caos.