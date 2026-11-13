Condannata in via definitiva a 25 anni di carcere per aver ucciso la vicina di casa, l'infermiera Monica Busetto torna libera dopo 14 anni passati in cella.

La Corte d'Appello di Trento ha infatti accolto la seconda istanza di revisione del processo.

Busetto fu arrestata e condannata per l'omicidio di Lida Taffi Pamio, trovata senza vita in casa a Mestre nel dicembre del 2012. Tre anni dopo quella condanna, però, venne uccisa una seconda donna, Francesca Vianello, con modalità analoghe. E l'autrice di quel delitto, Susanna Milly Lazzarini, confessò di aver ucciso anche Taffi Pamio.

«Abbiamo sempre fiducia, abbiamo avuto fiducia, ovviamente ora dobbiamo dire a Monica 'scusa del ritardo'». Così Stefano Busetto, l'avvocato dell'infermiera: «Sì, è stata accolta la revisione sulla base della nuova prova acquisita da Massimiliano Andreetta delle 'Iene' che dimostra che la catenina sequestrata a Monica ha una dimensione e una fattezza completamente diversa da quella che aveva la vittima fino a pochi istanti prima di morire. Questo - dice - ha reso superfluo discutere anche sulla seconda causa di revisione che era legata a motivi di violazione della catena di custodia del reperto che, oggi possiamo dire, era contaminato».

(Unioneonline)