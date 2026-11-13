Un appartamento in Sardegna a disposizione gratuitamente durante l'estate, ma anche cene, affitti e auto. Sono alcuni dei presunti benefit finiti al centro di uno dei filoni dell'inchiesta della Procura di Milano sugli appalti Anas, che ha portato alla chiusura delle indagini nei confronti di tre persone.

Sul caso sono due le richieste di archiviazione, di cui una relativa a un appalto da oltre 388 milioni di euro per la "Variante Tremezzina", tratto di strada che costeggia il lago di Como, e l'altra sull'assegnazione di lavori per protezione da caduta massi sulla statale 469 Sebina occidentale, nel Bergamasco. Ma c’è un avviso di conclusione indagini con al centro un appalto da oltre 24 milioni per riqualificare le barriere di sicurezza sull'autostrada A4 e anche l'invio degli atti da parte della Procura di Milano al Ministero delle Infrastrutture «per conoscenza e per eventuali autonome iniziative», dato che sono emerse «una serie di criticità in appalti aggiudicati da Anas a imprese private».

Questa la conclusione dei filoni di indagini aperti dai pm Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi - stando a quanto anticipato dal Corriere della Sera e confermato da fonti qualificate - e che vedevano al centro accuse di corruzione e turbativa d'asta sui lavori di manutenzione della rete stradale, in particolare di Lombardia e Veneto, e che vedevano coinvolti ex funzionari Anas. Inchiesta che era già venuta a galla più di due anni fa, nell'ottobre 2024, con una serie di perquisizioni e acquisizioni e che si era concentrata, in particolare, sui fratelli Stefano, Luigi e Marco Liani, il primo all'epoca manager di Anas (è morto nei mesi scorsi) e gli altri due usciti dalla spa a controllo pubblico per dar vita ad un gruppo di costruzioni.

Nelle scorse settimane i pm hanno inoltrato al gip le due istanze di archiviazione (non reggerebbero in un processo, in sostanza, le accuse di corruzione e turbativa) e notificato l'avviso di conclusione indagini, oltre a trasmettere gli atti al Ministero. La chiusura indagini riguarda l'imprenditore Marco Liani, Alberto Brentegani, ex dirigente di Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa (persona offesa nell'inchiesta), e un ex dirigente del Ministero, Giovanni Proietti. I pm contestano proprio in questo capitolo anche «l'uso estivo gratuito» di un appartamento in Sardegna, pagamenti di cene, affitti e auto.

(Unioneonline)