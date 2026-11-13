«Abbiamo ritenuto che la minaccia non fosse concreta e quindi abbiamo dato ai prefetti e ai presidi l'indicazione di non evacuare e chiudere le scuole». Lo ha detto chiaramente ieri la premier a margine del vertice della Comunità politica europea a Dublino.

Una risposta operativa ulteriormente definita nel pomeriggio a Palazzo Chigi durante una riunione tecnica del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), alla presenza del sottosegretario Alfredo Mantovano e dei ministri Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara. Il Viminale già questa mattina sta fornendo nuove indicazioni alle Prefetture per garantire in sicurezza la continuità dei servizi pubblici, e sempre da oggi partirà un tavolo tecnico ristretto per mettere a punto nel breve, medio e lungo periodo criteri, procedure e catene di comando in grado di riconoscere rapidamente le minacce infondate, non solo nelle scuole ma anche per altri potenziali obiettivi.

Proprio mentre ieri arrivavano le nuove email minatorie, Meloni aveva riunito a Palazzo Chigi i leader delle opposizioni insieme ai vice Tajani e Salvini e ai ministri Crosetto, Piantedosi e Ciriani. Un confronto definito dalla premier «franco ma produttivo» in cui ha rassicurato le minoranze: «Il governo non chiede alcuna delega in bianco, abbiamo condiviso le informazioni e presentato come intendiamo muoverci». In attesa dell'informativa alle Camere - che l'esecutivo ha confermato anche al termine del Cisr - Meloni ha ribadito la necessità di «protocolli specifici di comportamento» per ogni settore.

Proprio su regole univoche e ruolo del Parlamento si è concentrato il confronto. La segretaria Pd, Elly Schlein, e il leader di Sinistra, Nicola Fratoianni, pur apprezzando l'incontro, hanno ribadito il «no a deleghe in bianco» e hanno chiesto di spostare il dibattito in Aula e al Copasir. Giuseppe Conte (M5s) ha sollecitato protocolli nazionali per non lasciare soli i presidi, come richiesto anche dal presidente Anp, Antonello Giannelli. Carlo Calenda (Azione) ha incassato l'impegno a varare uno «scudo democratico» contro le ingerenze estere entro le prossime elezioni. Matteo Renzi (Iv) ha promosso il metodo ma bocciato il merito, definendo l'attacco risolvibile con un buon antivirus, mentre il vicepresidente del Copasir, Enrico Borghi, ha invitato a evitare propagande e minimizzazioni.

Ad accendere lo scontro politico sono state soprattutto le risorse per la cyberdifesa. Riccardo Magi (+Europa) ha denunciato i tagli della scorsa manovra, mentre Angelo Bonelli (Verdi) ha attaccato la sproporzione tra i 98 milioni alla cybersicurezza e le spese militari: «Gli hacker non si fermano coi cannoni». Critiche anche da Edoardo Ziello (Fn). Secca la replica del governo: il ministro Adolfo Urso ha ricordato il voucher cloud da 150 milioni per le Pmi e il Piano Transizione 5.0, mentre Nello Musumeci ha smentito sottrazioni di fondi a scuola e sanità. Sul tema delle risorse è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine dell'audizione sulla manovra alla Camera, rispondendo a chi gli chiedeva se gli investimenti per la sicurezza cyber possano rientrare nelle deroghe Ue legate alle spese militari: «Spero che ci sia un'evoluzione anche sulla Nec difesa. Spero che in Europa si capisca quanto sia importante questo aspetto qua».

Sul fondo resta la cornice internazionale tracciata dal commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius, che ha parlato di un aumento degli attacchi ibridi in Europa legato a un'escalation russa, citando il documento sulla difesa informatica del ministro Crosetto come «modello per un futuro protocollo comune dell'Unione».

(Unioneonline)