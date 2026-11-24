A Stintino rinascono le borgate rurali tra spazi verdi, panchine e aree destinate alle passeggiate. Anche Nodigheddu, località dell’agro stintinese, sarà protagonista di un importante intervento di riqualificazione che trasformerà l'area verde della borgata in uno spazio ordinato, sicuro e accogliente. Il progetto prevede un nuovo viale pedonale, un percorso lastricato immerso nel verde, incorniciato da portali architettonici illuminati che daranno carattere e sicurezza all'intera area.

All’interno un punto di ritrovo per la comunità, con una pensilina ombreggiante per nuove sedute e alberature, pensata per il relax e la socialità di famiglie e residenti. Un piano che prevede servizi per la mobilità dolce: colonnine per la ricarica delle e-bike e degli smartphone, per integrare Nodigheddu nella rete del turismo sostenibile stintinese. Il progetto complessivo è molto ampio e mira a riqualificare le zone periferiche rispettando il contesto del borgo marinaro, ma estendendo le aree turistiche fuori dal centro urbano e dalle splendide spiagge che offre il litorale di Stintino.