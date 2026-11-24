Formaggio e salmone rubati per fame. Arrestato ieri a Sassari con l'accusa di furto un 49enne che, secondo le accuse, ha sottratto oltre 188 euro di generi alimentari dal punto vendita Lidl di Predda Niedda.

L’uomo, originario di Sassari e disoccupato, avrebbe agito perché mosso dallo stato di bisogno. Dopo aver preso i prodotti non è andato molto lontano, venendo infatti subito fermato nei parcheggi del supermarket e arrestato dai carabinieri che, stamattina, l’hanno condotto in tribunale per l’udienza di convalida.

Per lui, difeso dall’avvocata Gabriella Marogna, la giudice Sara Pelicci - la pm era Elisa Succu - ha disposto la convalida dell’arresto e l’obbligo di firma. La prossima udienza sarà l’11 dicembre.